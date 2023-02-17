Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Многокилометровый затор образовался на трассе М-4 «Дон» под Ростовом вечером, 17 февраля. Причиной пробки стало ДТП на Аксайском мосту. Из-за аварии перекрыты оказались обе полосы движения. По информации очевидцев, ДТП произошло из-за метели.
Сейчас длина затора составляет практически восемь километров.
Официальных подробностей об аварии от ГИБДД России по Ростовской области не поступало. Информация уточняется.
Напомним, обильный снегопад и традиционный пятничный час-пик спровоцировали девятибалльные пробки и в самом Ростове. Движение затруднено сразу на нескольких улицах города. Скорость движения автомобилей не превышает десяти километров в час.