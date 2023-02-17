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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Водители встали в пробке в 8 километров под Ростовом в районе «Меги»

17 февраля 2023, 17:09
Фото: 1MI
Из-за ДТП на трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовалась огромная пробка, следует из данных «Яндекс. Карт».

Многокилометровый затор образовался на трассе М-4 «Дон» под Ростовом вечером, 17 февраля. Причиной пробки стало ДТП на Аксайском мосту. Из-за аварии перекрыты оказались обе полосы движения. По информации очевидцев, ДТП произошло из-за метели.

Сейчас длина затора составляет практически восемь километров.

Снег и 18-градусные морозы ожидаются в Ростовской области 17 февраля
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Официальных подробностей об аварии от ГИБДД России по Ростовской области не поступало. Информация уточняется.

Напомним, обильный снегопад и традиционный пятничный час-пик спровоцировали девятибалльные пробки и в самом Ростове. Движение затруднено сразу на нескольких улицах города. Скорость движения автомобилей не превышает десяти километров в час.

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