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Published Сегодня, 13:21

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Всесезонный курорт «Манжерок» этой зимой примет около 180 тыс. гостей

17 февраля 2023, 13:21
Фото: pxhere.com
Спрос на отдых на алтайском горнолыжном курорте «Манжерок» в сезоне-2022/2023 может вырасти на 80% по сравнению с прошлым сезоном. Согласно данным экспертов, в 2022 году отель был заполнен на 70%. По итогам текущего сезона курорт примет примерно 180 000 гостей.

Развитием этого туристического объекта занимается Сбербанк.

Всесезонный курорт «Манжерок» находится в Республике Алтай, у подножия горы Малая Синюха. Объект расположен в тридцати километрах от аэропорта Горно-Алтайск, на высоте 380 метров над уровнем моря. Статус курорта место получило в 2010 году, после запуска первой канатной дороги и открытия трех гостиничных корпусов. Сбербанк занимается развитием туробъекта с 2012 года, передает kp.ru.

Курорт представляет интерес для лыжников и сноубордистов любительского и профессионального уровня. Развитие инфраструктуры сделало «Манжерок» популярным местом для туристов и центром проведения всероссийских и международных соревнований. За последние несколько лет здесь проложили 22 километра современных трасс, три канатные дороги, а также установили систему оснежения.

Летом курорт привлекает любителей экстремальных видов спорта, велосипедистов, любителей пеших прогулок по живописным местам. В конце сентября на территории курорта пройдет III Алтайский экофорум «Эко-Алтай. Нить природы». Сюда приедут гости из Монголии, Индии и Вьетнама.

«Манжерок» активно используется при продвижении различных социальных проектов. Так, с 2019 года начала действовать программа «Манжерок – детям». Это стимулировало строительство в селе Манжерок многофункциональной спортплощадки и модульного здания школы, где проводятся занятия по технологии. Юные посетители на льготных условиях учатся кататься на роликах, лыжах и скейтбордах. В прошлом году программу признали лучшим социальным проектом.

Развиваемый Сбером курорт также получил премию «Горы России» и был признан лучшим инвестпроектом года. Также «Манжерок» был признан лучшим российским курортом для семейного горнолыжного отдыха в сезоне-2019/2020. Согласно данным Ski Business Awards, туристический объект является лучшим архитектурным проектом, лучшим курортом для обучения катанию и самым посещаемым курортом Сибири.

В апреле 2023 года на территории курорта откроют гостиничный комплекс 5 звезд на 304 номера. В здании предусмотрен конференц-центр из 10 залов, спа-комплекс с 5 бассейнами, банями, саунами и 10 термальными зонами. Также здесь будет работать центр досуга для туристов с детьми.

В перспективе на туристическом объекте появится панорамный ресторан. Он будет построен на горе Малая Синюха, на высоте 1020 метров. Также запланировано создание новых горнолыжных трасс и канатных дорог. После модернизации «Манжерок» превратится в самый крупный и современный курорт страны. Общая протяженность его трасс составит 67 километров.

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