Всесезонный курорт «Манжерок» этой зимой примет около 180 тыс. гостей

«Манжерок» активно используется при продвижении различных социальных проектов. Так, с 2019 года начала действовать программа «Манжерок – детям». Это стимулировало строительство в селе Манжерок многофункциональной спортплощадки и модульного здания школы, где проводятся занятия по технологии. Юные посетители на льготных условиях учатся кататься на роликах, лыжах и скейтбордах. В прошлом году программу признали лучшим социальным проектом.