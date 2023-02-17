Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Заболеваемость Covid-19 растет уже несколько дней. В четверг, 16 февраля, подтвердили 280 случаев, в среду - 214.
При этом во вторник зарегистрировали 67 пациентов, в понедельник - 41. С чем связана вспышка заболеваемости, не раскрывается.
За все время в области заболели более 440 тысяч человек, скончались 11 тысяч пациентов. Прививки сделали 2,9 миллиона добровольцев.
Напомним, что в начале февраля губернатор Василий Голубев заявлял о резком скачке числа зараженных коронавирусом. Примерно в это же время донской регион снова вошел в «красную зону» заболеваемости Covid-19.