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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Ростовской области с 17 февраля

17 февраля 2023, 11:58
Фото: 1MI
Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Ростовской области с 17 февраля
В Ростовской области за последние сутки подтвердили 312 случаев заболевания коронавирусом, следует из официальной статистики.

Заболеваемость Covid-19 растет уже несколько дней. В четверг, 16 февраля, подтвердили 280 случаев, в среду - 214. 

При этом во вторник зарегистрировали 67 пациентов, в понедельник - 41. С чем связана вспышка заболеваемости, не раскрывается. 

За все время в области заболели более 440 тысяч человек, скончались 11 тысяч пациентов. Прививки сделали 2,9 миллиона добровольцев. 

Напомним, что в начале февраля губернатор Василий Голубев заявлял о резком скачке числа зараженных коронавирусом. Примерно в это же время донской регион снова вошел в «красную зону» заболеваемости Covid-19.

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