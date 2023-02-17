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Updated Сегодня, 09:38

Здание коммерческого клуба конца 19 века отреставрируют в Ростове-на-Дону

17 февраля 2023, 09:36
Фото: Яндекс.Карты
Здание коммерческого клуба конца 19 века отреставрируют в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проведут реставрацию здания коммерческого клуба конца XIX века, говорится на сайте «Тендеры и закупки».
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Ремонт

Речь идет об объекте культурного наследия на улице Большой Садовой, 127Б. В данный момент здесь находится школа олимпийского резерва №11. 

Сейчас предстоит разработать проектно-сметную документацию. У компании, которая проведет работы, должна быть специальная лицензия. Победителя выберут на конкурсной основе, он станет известен 10 марта.

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Начальная стоимость контракта составляет 14 миллионов рублей. Согласно документации, деньги возьмут из областного бюджета. 

Площадь здания составляет три тысячи квадратных метров. Предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. 

Ранее стало известно, что на ремонт детского сада на Королева в Ростове потратят 297 млн рублей.

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