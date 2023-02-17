Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
Речь идет об объекте культурного наследия на улице Большой Садовой, 127Б. В данный момент здесь находится школа олимпийского резерва №11.
Сейчас предстоит разработать проектно-сметную документацию. У компании, которая проведет работы, должна быть специальная лицензия. Победителя выберут на конкурсной основе, он станет известен 10 марта.
Начальная стоимость контракта составляет 14 миллионов рублей. Согласно документации, деньги возьмут из областного бюджета.
Площадь здания составляет три тысячи квадратных метров. Предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.
Ранее стало известно, что на ремонт детского сада на Королева в Ростове потратят 297 млн рублей.