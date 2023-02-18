rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Авария с фурой ограничила движение на М-4 «Дон» в Ростовской области

18 февраля 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Ростовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, один человек пострадал, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» вечером 17 февраля. Водитель Hyundai Tucson в условиях непогоды не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик.

«В результате ранения получила 58-летняя пассажирка легкового транспорта. Ее доставили в больницу», — сказано в сообщении.

В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-м
Узнать подробнее

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства. На этом участке было ограничено движение, но теперь его восстановили.

Ранее пьяный водитель сбил двух подростков в Ростовской области на переходе. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-мМорское ДТП привело к судебному разбирательству в ПриморьеДевятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП на Западном в Ростове
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Ростовская область#Ростов#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове закрыли цех здоровой нездоровой еды, а IKEA решили продать
Вчера, 15:39
В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
Вчера, 15:31
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Вчера, 15:13
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
Вчера, 14:16
Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
Вчера, 15:27
«Две недели потом лежал в больнице»: ростовчане рассказали о качестве еды Good Food
Вчера, 13:52