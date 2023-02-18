Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» вечером 17 февраля. Водитель Hyundai Tucson в условиях непогоды не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик.
«В результате ранения получила 58-летняя пассажирка легкового транспорта. Ее доставили в больницу», — сказано в сообщении.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства. На этом участке было ограничено движение, но теперь его восстановили.
Ранее пьяный водитель сбил двух подростков в Ростовской области на переходе. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.