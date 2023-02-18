Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В конце 2021 года ООО «Ералаш» подало иск на 900 тысяч рублей к ростовской предприниматлеьнице, которая использовала товарный знак сериала для свого магазина и сайта.
Суд вынес решение о частичном удовлетворении иска и поставил взыскать с ростовчанки 450 тысяч рублей. «Ералаш» с таким решением не согласился и добился взыскания всей суммы исковых требований.
Это решение, в свою очередь, обжаловала ростовская бизнесвумен и попросила о новом судебном акте.
Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что сумма компенсации в 900 тысяч рублей является обоснованной и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.