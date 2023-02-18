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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Бизнесвумен из Ростова все же заплатит фирме покойного Грачевского за «Ералаш»

18 февраля 2023, 14:41
Фото: 1MI
Арбитражный суд Ростовской области отклонил апелляционную жалобу предпринимательницы из Ростова-на-Дону по делу о товарном знаке «Ералаш», сообщается в электронной картотеке.

В конце 2021 года ООО «Ералаш» подало иск на 900 тысяч рублей к ростовской предприниматлеьнице, которая использовала товарный знак сериала для свого магазина и сайта.

Суд вынес решение о частичном удовлетворении иска и поставил взыскать с ростовчанки 450 тысяч рублей. «Ералаш» с таким решением не согласился и добился взыскания всей суммы исковых требований.

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Это решение, в свою очередь, обжаловала ростовская бизнесвумен и попросила о новом судебном акте.

Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что сумма компенсации в 900 тысяч рублей является обоснованной и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

 

 

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