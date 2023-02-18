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Published Сегодня, 08:45
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В интервью изданию РИА «Новости» он сообщил, что документ разработан и согласован. С ЛНР он был подписан 11 февраля в Луганске.
«В проектах документов указаны сразу несколько направлений работы. В том числе промышленность и транспорт, инвестиции и поддержка предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство», — уточнил глава области.
Ранее стало известно, что в донской регион въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса в 2022 году. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.