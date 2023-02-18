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Голубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской области

18 февраля 2023, 08:45
Фото: 1mi
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о разработанном соглашении о сотрудничестве с ДНР.

В интервью изданию РИА «Новости» он сообщил, что документ разработан и согласован. С ЛНР он был подписан 11 февраля в Луганске.

«В проектах документов указаны сразу несколько направлений работы. В том числе промышленность и транспорт, инвестиции и поддержка предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство», — уточнил глава области.

Губернатор Ростовской области Голубев подписал соглашение о сотрудничестве с ЛНР
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Ранее стало известно, что в донской регион въехало 4 миллиона беженцев с Донбасса в 2022 году. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

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