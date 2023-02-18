rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Губернатор Голубев заявил, что Ростовская область ежедневно помогает Донбассу

18 февраля 2023, 10:50
Фото: 1mi
Ростовская область каждый день оказывает помощь новым российским регионам, сообщил губернатор Василий Голубев.

В интервью изданию РИА «Новости» он рассказал, что донской регион стал общероссийским логистическим хабом и центром помощи. Причиной он назвал близость к новым субъектам.

«Помощь оказывается каждый день, решаем транспортные вопросы, ищем и поставляем стройматериалы, оборудование. Вместе с этим идет реализация культурных проектов», — уточнил глава области.

Голубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской области
Узнать подробнее

Он рассказал о работе специальных комиссий, ответственных за свой участок взаимодействия с Донбассом.

Ранее Голубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской области.

Читайте также:
Голубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской областиГубернатор Ростовской области Голубев подписал соглашение о сотрудничестве с ЛНРГубернатор Голубев объяснил причины увольнения главы Шахт Ковалева в конце января
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Помощь
Подпишитесь
В Ростове закрыли цех здоровой нездоровой еды, а IKEA решили продать
Вчера, 15:39
В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
Вчера, 15:31
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Вчера, 15:13
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
Вчера, 14:16
Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
Вчера, 15:27
«Две недели потом лежал в больнице»: ростовчане рассказали о качестве еды Good Food
Вчера, 13:52