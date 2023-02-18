Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В интервью изданию РИА «Новости» он рассказал, что донской регион стал общероссийским логистическим хабом и центром помощи. Причиной он назвал близость к новым субъектам.
«Помощь оказывается каждый день, решаем транспортные вопросы, ищем и поставляем стройматериалы, оборудование. Вместе с этим идет реализация культурных проектов», — уточнил глава области.
Он рассказал о работе специальных комиссий, ответственных за свой участок взаимодействия с Донбассом.
Ранее Голубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской области.