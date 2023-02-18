Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
По словам автора сообщения, каждый год в снегопад на Нагибина невозможно пройти.
«Когда идет снег, по проспекту Нагибина идти невозможно, скользко, никто тротуар не убирает, снегом все завалено, и так каждую зиму. Возле ТЦ „Горизонт“ невозможно ходить, весь проспект Нагибина завален снегом», — пишет возмущенный ростовчанин.
Это не первая жалоба ростовчан на уборку улиц от снега. В середине февраля горожане жаловались на то, что после снегопада никто не убирал улицы и не расчищал дороги, снегоуборочной техники тоже никто не видел.