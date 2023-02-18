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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

«Когда прекратится это безобразие»: ростовчане пожаловались на уборку улиц от снега

18 февраля 2023, 15:03
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону крайне недовольны тем, как убирают улицы в снегопады. сообщается на сайте «Благоустройство города».
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По словам автора сообщения, каждый год в снегопад на Нагибина невозможно пройти.

«Когда идет снег, по проспекту Нагибина идти невозможно, скользко, никто тротуар не убирает, снегом все завалено, и так каждую зиму. Возле ТЦ „Горизонт“ невозможно ходить, весь проспект Нагибина завален снегом», — пишет возмущенный ростовчанин.

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Это не первая жалоба ростовчан на уборку улиц от снега. В середине февраля горожане жаловались на то, что после снегопада никто не убирал улицы и не расчищал дороги, снегоуборочной техники тоже никто не видел.

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