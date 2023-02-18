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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 20 и по 26 февраля

18 февраля 2023, 05:02
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 20 по 26 февраля, будут отключать электричество на нескольких улицах из-за ремонтных работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник свет выключат на улицах 2-й Пятилетки, Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Заводская, Магнитогорская, Алтайская, Белорусская. Также это касается переулков Сахалинский, Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский.

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Во вторник обесточат улицы 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Петрашевского, Интернациональная, Серафимовича, Социалистическая, 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия, Тюхряева, Кагальницкая. В среду электричества не будет на улицах Венеры, Тульская, Тюменская, Севастопольская, Тарновского-Терлецкого, в переулках Чалтырский, Госпитальный, Авиамоторный.

Кроме того, в среду введут ограничения на улицах Заводская, Магнитогорская, в переулке Урицкого.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Электричество
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