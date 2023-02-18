Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В понедельник свет выключат на улицах 2-й Пятилетки, Грекова, Полторацкого, Цимлянская, Чкалова, Заводская, Магнитогорская, Алтайская, Белорусская. Также это касается переулков Сахалинский, Танаисский, Тузлов, Покровский, Чертковский.
Во вторник обесточат улицы 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Петрашевского, Интернациональная, Серафимовича, Социалистическая, 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия, Тюхряева, Кагальницкая. В среду электричества не будет на улицах Венеры, Тульская, Тюменская, Севастопольская, Тарновского-Терлецкого, в переулках Чалтырский, Госпитальный, Авиамоторный.
Кроме того, в среду введут ограничения на улицах Заводская, Магнитогорская, в переулке Урицкого.