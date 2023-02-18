Ростовчанка испугалась и спросила, что ей делать дальше, на что собеседник скинул ей реквизиты якобы безопасного счета. Девушка перевела на указанный номер 60 тысяч рублей, а когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули.