Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
19-летней девушке поступил звонок с неизвестного номера, мужчина назвал все ее данные и спросил, не проводила ли она банковских операций. После этого неизвестный сообщил, что со счета девушки хотят списать деньги.
Ростовчанка испугалась и спросила, что ей делать дальше, на что собеседник скинул ей реквизиты якобы безопасного счета. Девушка перевела на указанный номер 60 тысяч рублей, а когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули.
По факту преступления завели уголовное дело, мошенников ищут.
Ранее в Ростове мошенница соблазнила участника спецоперации и украла у него 440 тысяч рублей.