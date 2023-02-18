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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Молодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег

18 февраля 2023, 12:12
Фото: 1MI
Жительница Ростова-на-Дону поверила лжесотруднику банка и перевела все свои сбережения на якобы защищенный счет, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

19-летней девушке поступил звонок с неизвестного номера, мужчина назвал все ее данные и спросил, не проводила ли она банковских операций. После этого неизвестный сообщил, что со счета девушки хотят списать деньги.

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Ростовчанка испугалась и спросила, что ей делать дальше, на что собеседник скинул ей реквизиты якобы безопасного счета. Девушка перевела на указанный номер 60 тысяч рублей, а когда собеседник перестал выходить на связь, поняла, что ее обманули.

По факту преступления завели уголовное дело, мошенников ищут.

Ранее в Ростове мошенница соблазнила участника спецоперации и украла у него 440 тысяч рублей.

 

 

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