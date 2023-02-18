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Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Ростовчане попросили уничтожить мост, который им не понравился

18 февраля 2023, 06:16
Фото: 1mi
Житель Ростова-на-Дону попросил власти демонтировать мост в районе улицы Троллейбусной, говорится в сервисе «Благоустройство города».

По словам автора, проход по старому мосту заканчивается тупиком, так как он обрывается. Он добавил, что демонтаж позволит в дальнейшем расширить дорогу на этом участке.

«Это старая ржавая конструкция портит внешний вид района. Опоры моста мешают проходу пешеходов и занимают много места», — написал ростовчанин.

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Он предложил разобрать мост и сдать его на металлолом. На данный момент ответа на обращение не было. 

Ранее в Таганроге объявили о планах демонтировать 132 гаража на семи городских улицах. 

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