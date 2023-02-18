Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
По словам автора, проход по старому мосту заканчивается тупиком, так как он обрывается. Он добавил, что демонтаж позволит в дальнейшем расширить дорогу на этом участке.
«Это старая ржавая конструкция портит внешний вид района. Опоры моста мешают проходу пешеходов и занимают много места», — написал ростовчанин.
Он предложил разобрать мост и сдать его на металлолом. На данный момент ответа на обращение не было.
Ранее в Таганроге объявили о планах демонтировать 132 гаража на семи городских улицах.