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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Ростовчане просят убрать странный мост, а в ДНР хотят цены, как в Ростове

18 февраля 2023, 16:03
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону попросили демонтировать мост в районе улицы Троллейбусной, а глава ДНР Денис Пушилин заявил, что хочет цены на уровне Ростовской области, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

«Портит внешний вид»

Житель Ростова попросил власти убрать старый мост в районе улицы Троллейбусной, который, по его мнению, портит внешний вид района. Кроме того, опоры моста, по словам ростовчанина, занимают много метс и мешают проходу пешеходов.

В случае демонтажа моста появится возможность расширить дорогу на этом участке.

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Цены как в Ростовской области

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что цены в ДНР должны упасть до уровня цен в Ростовской области.

В республике обсудили способы достижения цели, в частности, предлагается разработать меры поддержки республиканского агропрома, построить оптовые рынки и распределительные центры, а также сократить время на логистику.

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ДТП с двумя погибшими

В субботу 18 февраля на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог — граница ДНР в ДТП погибли семилетний мальчик и женщина 64 лет.

Инцидент произошел около 11 часов, водитель Mazda CX-5 обгонял грузовик и на встречной полосе столкнулся с Lada Vesta.

В результате ДТП на месте погиб семилетний мальчик, находившихся в салоне Lada. Еще один ребенок, мальчик пяти лет, также находившийся в Lada, получил различные травмы.

В больницу попали и остальные участники аварии, оба водителя и 64-летняя пассажирка Mazda, женщина позже умерла в медучреждении.

 

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