Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
«Портит внешний вид»
Житель Ростова попросил власти убрать старый мост в районе улицы Троллейбусной, который, по его мнению, портит внешний вид района. Кроме того, опоры моста, по словам ростовчанина, занимают много метс и мешают проходу пешеходов.
В случае демонтажа моста появится возможность расширить дорогу на этом участке.
Цены как в Ростовской области
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что цены в ДНР должны упасть до уровня цен в Ростовской области.
В республике обсудили способы достижения цели, в частности, предлагается разработать меры поддержки республиканского агропрома, построить оптовые рынки и распределительные центры, а также сократить время на логистику.
ДТП с двумя погибшими
В субботу 18 февраля на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог — граница ДНР в ДТП погибли семилетний мальчик и женщина 64 лет.
Инцидент произошел около 11 часов, водитель Mazda CX-5 обгонял грузовик и на встречной полосе столкнулся с Lada Vesta.
В результате ДТП на месте погиб семилетний мальчик, находившихся в салоне Lada. Еще один ребенок, мальчик пяти лет, также находившийся в Lada, получил различные травмы.
В больницу попали и остальные участники аварии, оба водителя и 64-летняя пассажирка Mazda, женщина позже умерла в медучреждении.