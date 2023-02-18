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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:50

Ростовский рэпер Баста отсудил у производителя парфюмерии товарный знак

18 февраля 2023, 07:46
Фото: 1mi
Рэпер Баста из Ростова-на-Дону выиграл суд у производителя парфюмерии Brocard Group, пишут СМИ.

С иском в суд исполнитель обратился в январе 2022 года. К разрешению спора в качестве третьего лица привлекли Роспатент.

По информации издания «Газета.ру», причиной иска стал товарный знак «Баста»/Basta, зарегистрированный на дочернюю организацию Brocard Group в Германии. Производитель выпускал туалетную воду с названием Brocard Basta.

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«Суд встал на сторону артиста. В результате были досрочно прекращены права организации на использование названия товарного знака, совпадающее с псевдонимом музыканта», — пишет издание.

Ранее ростовский рэпер Баста попал в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России.

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