Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:50
С иском в суд исполнитель обратился в январе 2022 года. К разрешению спора в качестве третьего лица привлекли Роспатент.
По информации издания «Газета.ру», причиной иска стал товарный знак «Баста»/Basta, зарегистрированный на дочернюю организацию Brocard Group в Германии. Производитель выпускал туалетную воду с названием Brocard Basta.
«Суд встал на сторону артиста. В результате были досрочно прекращены права организации на использование названия товарного знака, совпадающее с псевдонимом музыканта», — пишет издание.
Ранее ростовский рэпер Баста попал в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России.