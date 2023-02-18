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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

«С нами Бог»: донской священник в зоне СВО высказался о спецоперации

18 февраля 2023, 14:14
Фото: Телеграм-канал Виктора Водолацкого

Донской священник в зоне СВО высказался о спецоперации

Войсковой священник Всевеликого Войска Донского отец Георгий, находящийся в зоне СВО, высказался о спецоперации, видео разместил в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Дело правое, война священная, Господь нас не оставит, с нами Бог», — сказал отец Георгий.

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По словам священника, во всех храмах ежедневно совершают молитвы об участниках спецоперации, чтобы они все живыми и здоровыми вернулись домой. В войсковом соборе каждый учатник СВО записан поименно и каждый день о них молятся.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовская область ежедневно помогает Донбассу. По словам губернатора,  регион стал общероссийским логистическим хабом и центром помощи. 

 

 

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