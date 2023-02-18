Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
«Дело правое, война священная, Господь нас не оставит, с нами Бог», — сказал отец Георгий.
По словам священника, во всех храмах ежедневно совершают молитвы об участниках спецоперации, чтобы они все живыми и здоровыми вернулись домой. В войсковом соборе каждый учатник СВО записан поименно и каждый день о них молятся.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовская область ежедневно помогает Донбассу. По словам губернатора, регион стал общероссийским логистическим хабом и центром помощи.