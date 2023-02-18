rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Снегопад, туман и гололед ожидаются в Ростовской области 19 февраля

18 февраля 2023, 16:25
Фото: 1MI
В воскресенье 19 февраля в Ростовской области ожидаются снегопады и туман, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В ночь на 19 февраля в области порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, при прояснениях до -9 градусов.

Также ночью в большинстве районов области ожидаются снегопады и мокрый снег, утром возможны туман и гололед, 

«Когда прекратится это безобразие»: ростовчане пожаловались на уборку улиц от снега
Узнать подробнее

Днем в воскресенье воздух прогреется до 0...+5 градусов, а ветер стихнет до 7-12 метров в секунду. При этом в некоторых районах региона продолжит идти снег.

Ранее в УГИБДД Ростовской области предупредили водителей о сильном тумане и попросили соблюдать осторожность.

 

Читайте также:
«Будет ли снег?»: эксперты предупредили о резкой смене погоды в РостовеДонские синоптики рассказали о погоде на февраль 2023 годаСиноптик Синенков рассказал, сколько в Ростове-на-Дону продержится теплая погода
#Прогноз погоды#Последние новости Ростова на сегодня#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Ростовчане просят убрать странный мост, а в ДНР хотят цены, как в Ростове
Сегодня, 16:03
В Ростовской области в ДТП погибли семилетний мальчик и женщина
Сегодня, 12:31
«С нами Бог»: донской священник в зоне СВО высказался о спецоперации
Сегодня, 14:14
Молодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег
Сегодня, 12:12
Бизнесвумен из Ростова все же заплатит фирме покойного Грачевского за «Ералаш»
Сегодня, 14:41
Волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО
Сегодня, 14:56