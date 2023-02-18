Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В ночь на 19 февраля в области порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, при прояснениях до -9 градусов.
Также ночью в большинстве районов области ожидаются снегопады и мокрый снег, утром возможны туман и гололед,
Днем в воскресенье воздух прогреется до 0...+5 градусов, а ветер стихнет до 7-12 метров в секунду. При этом в некоторых районах региона продолжит идти снег.
Ранее в УГИБДД Ростовской области предупредили водителей о сильном тумане и попросили соблюдать осторожность.