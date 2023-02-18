Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Тему споров затронули в рамках передачи «Коммент.Шоу». Футболист рассказал, что Карпин поспорил с полузащитником Хореном Байрамяном.
«Они поспорили, что „Ростов“ по итогам чемпионата России окажется в топ-3. Если будем там — налысо стрижется Карпин», — уточнил Глебов.
Если же команда не будет в топе, то насыло пострижется Байрамян.
До этого появилась информация, что президент «Ростова» Арутюнянц лично уговаривал Карпина не уходить из сборной России. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.