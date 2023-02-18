rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Тренер ФК «Ростов» Карпин может остаться без волос в случае дальнейших побед

18 февраля 2023, 07:16
Фото: 1mi
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поспорил, что пострижется налысо, если команда останется в топ-3 чемпионата России, сообщил игрок Данил Глебов.

Тему споров затронули в рамках передачи «Коммент.Шоу». Футболист рассказал, что Карпин поспорил с полузащитником Хореном Байрамяном.

«Они поспорили, что „Ростов“ по итогам чемпионата России окажется в топ-3. Если будем там — налысо стрижется Карпин», — уточнил Глебов.

ФК «Ростов» обвинили в невыплате игрокам зарплату с ноября 2022 года
Узнать подробнее

Если же команда не будет в топе, то насыло пострижется Байрамян. 

До этого появилась информация, что президент «Ростова» Арутюнянц лично уговаривал Карпина не уходить из сборной России. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

Читайте также:
ФК «Ростов» обвинили в невыплате игрокам зарплату с ноября 2022 годаГлавный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, как чуть не сошел с умаФК «Ростов» обвинили в невыплате игрокам зарплату с ноября 2022 года
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Спорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Фк
Подпишитесь
В Ростове закрыли цех здоровой нездоровой еды, а IKEA решили продать
Вчера, 15:39
В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
Вчера, 15:31
В Ростове за 10 миллиардов рублей отреставрируют здания филиала РАНХиГС
Вчера, 15:13
Уровень доверия к полиции в Ростовской области возрос до 70% в 2022 году
Вчера, 14:16
Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
Вчера, 15:27
«Две недели потом лежал в больнице»: ростовчане рассказали о качестве еды Good Food
Вчера, 13:52