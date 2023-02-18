Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Происшествие случилось в Багаевском районе утром 18 февраля. Водитель Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу.
Здесь автомобиль врезался с Mitsubishi Lancer, которым управлял 64-летний мужчина. Он получил травмы в результате столкновения.
Кроме того, пострадали два пассажира второй машины, им 37 и 16 лет. Их доставили в медицинское учреждение.
В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее пьяный водитель сбил двух подростков в Ростовской области на переходе.