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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Три человека пострадали в аварии с Mercedes в Ростовской области утром 18 февраля

18 февраля 2023, 09:14
Фото: 1mi
В Ростовской области в столкновении двух иномарок пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в Багаевском районе утром 18 февраля. Водитель Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу.

Здесь автомобиль врезался с Mitsubishi Lancer, которым управлял 64-летний мужчина. Он получил травмы в результате столкновения.

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Кроме того, пострадали два пассажира второй машины, им 37 и 16 лет. Их доставили в медицинское учреждение.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее пьяный водитель сбил двух подростков в Ростовской области на переходе.

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