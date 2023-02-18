Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Над российскими позициями в районе Великой Новоселовки в ДНР заметили два дрона, один из которых сбили, а второй успел распылить неизвестное химическое вещество. В результате двое военнослужащих получили ожоги легких.
Кроме того, у военнослужащих обнаружили признаки отравления. Сейчас осколки сбитого дрона и сброшенного снаряда изучают эксперты.
Расстояние от места сброса химического оружия до Ростова-на-Дону составляет около 200 километров.
Ранее российской системе ПВО удалось уничтожить ракету ВСУ недалеко от Ростовской области.