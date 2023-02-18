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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Украинские войска применили химическое оружие недалеко от границы Ростовской области

18 февраля 2023, 17:25
Фото: 1MI
В четверг 16 февраля ВСУ сбросили боеприпас с неизвестным отравляющим веществом под Угледаром, сообщило РИА "Новости".

Над российскими позициями в районе  Великой Новоселовки в ДНР заметили два дрона, один из которых сбили, а второй успел распылить неизвестное химическое вещество. В результате двое военнослужащих получили ожоги легких.

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Кроме того,  у военнослужащих обнаружили признаки отравления. Сейчас осколки сбитого дрона и сброшенного снаряда изучают эксперты.

Расстояние от места сброса химического оружия до Ростова-на-Дону составляет около 200 километров.

Ранее российской системе ПВО удалось уничтожить ракету ВСУ недалеко от Ростовской области.

 

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