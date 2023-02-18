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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

В Ростове на 14-Линии столкнулись четыре автомобиля

18 февраля 2023, 16:58
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Днем 18 февраля на 14-й Линии в Ростове-на-Дону образовался «паровозик» из четырех столкнувшихся автомобилей, сообщили очевидцы в соцсети.

«Авария на 14 линии, напротив Онкоинститута. Столкнулись четыре машины „паровозиком“», — сказано в сообщении.

По словам очевидцев, на место ДТП прибыла машина реанимации.

Официальной информации об аварии нет, ситуация проясняется.

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Пользователи предположили, что виной всему погодные условия и безответственность ростовских водителей.

«Вот что значит не переобулся», — написал один из комментаторов.

Ранее водителей Ростовской области предупредили о неблагопритяных погодных условиях — тумане и гололеде. Кроме того, в воскресенье 19 февраля в регионе продолжит идти снег.

 

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