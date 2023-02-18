В Ростове на 14-Линии столкнулись четыре автомобиля

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
«Авария на 14 линии, напротив Онкоинститута. Столкнулись четыре машины „паровозиком“», — сказано в сообщении.
По словам очевидцев, на место ДТП прибыла машина реанимации.
Официальной информации об аварии нет, ситуация проясняется.
Пользователи предположили, что виной всему погодные условия и безответственность ростовских водителей.
«Вот что значит не переобулся», — написал один из комментаторов.
Ранее водителей Ростовской области предупредили о неблагопритяных погодных условиях — тумане и гололеде. Кроме того, в воскресенье 19 февраля в регионе продолжит идти снег.