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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Ростове-на-Дону тариф на эвакуацию автомобилей вырос до 3403 рублей в 2023 году

18 февраля 2023, 05:56
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону изменились тарифы на эвакуацию автомобилей на штрафстоянку, следует из постановления региональной службы по тарифам.

Стоимость изменилась для ситуаций, когда эвакуаторы забирают припаркованные с нарушением машины. Далее их отвозят на спецстоянку.

В 2023 году владельцы автомобилей должны будут заплатить 3403 рубля за перевозку транспорта. За хранение на штрафстоянке берут по 11 рублей в час для легковых машин.

В Ростове ищут подрядчика для перевоза и хранения задержанных машин на штрафстоянках
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Для автомобилей категорий B и D тариф составляет 22 рубля. Если транспорт весит более 3,5 тонны, то придется заплатить 44 рубля. 

Ранее в Ростовской области штрафстоянки обязали выдавать машины круглосуточно.

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