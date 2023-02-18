Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:06
Стоимость изменилась для ситуаций, когда эвакуаторы забирают припаркованные с нарушением машины. Далее их отвозят на спецстоянку.
В 2023 году владельцы автомобилей должны будут заплатить 3403 рубля за перевозку транспорта. За хранение на штрафстоянке берут по 11 рублей в час для легковых машин.
Для автомобилей категорий B и D тариф составляет 22 рубля. Если транспорт весит более 3,5 тонны, то придется заплатить 44 рубля.
Ранее в Ростовской области штрафстоянки обязали выдавать машины круглосуточно.