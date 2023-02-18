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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В Ростове задержали серийника, который с пистолетом грабил МФО

18 февраля 2023, 11:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, причастного к пяти вооруженным нападениям на офисы микрофинансовых организаций, сообщили в региональном ГУ МВД.

39-летний житель Батайска дожидался момента, когда в офисах МФО не было клиентов, и, угрожая травматическим пистолетом, забирал деньги. Всего он похитил 230 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина нигде не работал, но имел большие долги, с помощью ограблений он намеревался рассчитаться с кредиторами.

В Ростовской области рассказали о добыче грабителей с игрушечным пистолетом
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Мужчину поместили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее в Ростове-на-Дону объявили приговор по делу банды «амазонки», которые в течение несколько лет неоднократно грабили и убивали людей.

 

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