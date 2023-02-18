В Ростове задержали серийника, который с пистолетом грабил МФО

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
39-летний житель Батайска дожидался момента, когда в офисах МФО не было клиентов, и, угрожая травматическим пистолетом, забирал деньги. Всего он похитил 230 тысяч рублей.
Как выяснилось, мужчина нигде не работал, но имел большие долги, с помощью ограблений он намеревался рассчитаться с кредиторами.
Мужчину поместили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее в Ростове-на-Дону объявили приговор по делу банды «амазонки», которые в течение несколько лет неоднократно грабили и убивали людей.