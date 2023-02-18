Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
На вырубку леса стали жаловаться местные жители и написали жалобу в прокуратуру региона. По их словам, уже несколько лет массово вырубают деревья.
«Организатор вырубки получил в собственность 1,5 гектара земли, где уничтожил сотни многолетних деревьев. Обращение в полицию не помогло», — рассказал Михайлов.
Он добавил, что в документах на землю якобы нет информации о находящейся здесь лесной роще. По его словам, из-за этого не требуется разрешения на вырубку леса.
Официальной информации о происходящем не поступало, она уточняется.
Ранее власти в Ростове-на-Дону опровергли вырубку Александровской рощи.