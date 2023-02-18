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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Ростовской области прокурора попросили вмешаться в вырубку деревьев

18 февраля 2023, 09:51
Фото: 1mi
Политолог Евгений Михайлов попросил прокурора Ростовской области обратить внимание на вырубку деревьев в хуторе Пчеловодный, говорится на его Youtube-канале.

На вырубку леса стали жаловаться местные жители и написали жалобу в прокуратуру региона. По их словам, уже несколько лет массово вырубают деревья.

«Организатор вырубки получил в собственность 1,5 гектара земли, где уничтожил сотни многолетних деревьев. Обращение в полицию не помогло», — рассказал Михайлов.

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Он добавил, что в документах на землю якобы нет информации о находящейся здесь лесной роще. По его словам, из-за этого не требуется разрешения на вырубку леса.

Официальной информации о происходящем не поступало, она уточняется.

Ранее власти в Ростове-на-Дону опровергли вырубку Александровской рощи.

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