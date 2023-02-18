В Ростовской области в ДТП погибли семилетний мальчик и женщина

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Инцидент произошел около 11 часов, водитель Mazda при обгоне грузового автомобиля лоб в лоб столкнулся с отечественной машиной. Пассажир Lada Vesta, семилетний мальчик, погиб на месте, еще один ребенок, пятилетний мальчик, также находившийся в салоне машины, получил различные травмы. Также в больницу попал и 37-летний водитель Lada Vesta. Отмечается, что пострадавший мальчик находился в детском кресле, а погибший — без него.
Кроме того, в больницу попали 42-летний водитель Mazda и его 64-летняя пассажирка, женщина от полученных травм скончалась в медицинсокм учреждении.
Ранее два человека насмерть разбились в лобовой аварии в Ростовской области.