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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Ростовской области в ДТП погибли семилетний мальчик и женщина

18 февраля 2023, 12:31
Фото: УГИБДД по РО

В лобовом столкновении машин в Ростовской области погиб семилетний мальчик

В субботу 18 февраля на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог — граница ДНР при столкновении Mazda CX-5 и Lada Vesta погибли несовершеннолетний ребенок и женщина, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
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Дтп

Инцидент произошел около 11 часов, водитель Mazda при обгоне грузового автомобиля лоб в лоб столкнулся с отечественной машиной. Пассажир Lada Vesta, семилетний мальчик, погиб на месте, еще один ребенок, пятилетний мальчик, также находившийся в салоне машины, получил различные травмы. Также в больницу попал и 37-летний водитель Lada Vesta. Отмечается, что пострадавший мальчик находился в детском кресле, а погибший — без него.

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Кроме того, в больницу попали 42-летний водитель Mazda и его 64-летняя пассажирка, женщина от полученных травм скончалась в медицинсокм учреждении.

Ранее два человека насмерть разбились в лобовой аварии в Ростовской области.

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