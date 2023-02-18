Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Автомобилистов призвали не превышать скорость в условиях плохой видимости и не совершать резких маневров.
«Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно», — сказано в сообщении.
Пешеходов же попросили переходить дорогу только по переходам и только на зеленый цвет светофора.
Напомним, синоптики сообщили, что в выходные в Ростовской области ожидается мокрый снег и обильные осадки, а также изморозь и туман. При этом температура воздуха в эти дни будет колебаться от -21 до +4 градусов.