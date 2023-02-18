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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Водителей Ростовской области предупредили о густом тумане

18 февраля 2023, 11:46
Фото: 1MI
Водителей Ростовской области попросили соблюдать осторожность на дорогах, ситуация на которых осложнилась из-за густого тумана, сообщили в региональном УГИБДД.
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Погода

Автомобилистов призвали не превышать скорость в условиях плохой видимости и не совершать резких маневров.

«Не стоит идти на обгон, так как увидеть встречный автомобиль в подобных погодных условиях практически невозможно», — сказано в сообщении.

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Пешеходов же попросили переходить дорогу только по переходам и только на зеленый цвет светофора.

Напомним, синоптики сообщили, что в выходные в Ростовской области ожидается мокрый снег и обильные осадки, а также изморозь и туман. При этом температура воздуха в эти дни будет колебаться от -21 до +4 градусов.

 

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