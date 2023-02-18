Волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО

«20 марта прошлого года Мариуполь тогда как раз наши войска захватили в кольцо и начали продвигаться. 18 марта был освобождён магазин „МЕТРО“, наши бойцы продвинулись примерно от него где-то на километр, не больше. И мы тогда с двадцатью машинами загрузили машину, проехали через условно освобождённую территорию», — вспоминает лектор.