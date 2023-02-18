rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО

18 февраля 2023, 14:56
Фото: rostovgazeta.ru
Участники семинара для команд региональных штабов #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Ростове с 16 по 19 февраля 2023 года поделились с корреспондентом RostovGazeta историей о том, как пытались провезти груз гуманитарной помощи и не попасть под обстрелы.

По словам волонтеров, доставлять гуманитарную помощь на территории, приближенные к линии соприкосновения огня, им приходилось часто.

«20 марта прошлого года Мариуполь тогда как раз наши войска захватили в кольцо и начали продвигаться. 18 марта был освобождён магазин „МЕТРО“, наши бойцы продвинулись примерно от него где-то на километр, не больше. И мы тогда с двадцатью машинами загрузили машину, проехали через условно освобождённую территорию», — вспоминает лектор.

Из Ростовской области участвующим на СВО казакам направили партию гуманитарных грузов
Узнать подробнее

Он добавляет, что гуманитарную помощь везли по лесным дорогам в сопровождении военных.

«Конечно, мы были в бронежилетах. Уже сейчас понимаем, что они вряд ли бы спасли, но тогда было внутреннее ощущение, что с бронежилетами все будет хорошо», - рассказал ведущий семинара.

В другой раз команда вынуждена была срочно завершить погрузку гуманитарной помощи из-за начала боя.

«Машина разворачивается, а потом в новостях буквально через семь минут после нашего отъезда говорят, что минометки закрыли площадку», - вспоминает спикер.

Ранее RostovGazeta писала о том, что дети в Ростовской области, чье детство выпало на СВО, будут получать соцвыплаты.

Читайте также:
Владелец IKEA и «Мега» намерен продать свой ТЦ под Ростовом«Отнимались руки»: отравившиеся здоровой едой в Ростове рассказали о своем состоянии«Реальная зарплата 12 тыс»: ростовчане рассказали о своих доходах
#Анна Ивченко#Спецоперация#Гуманитарная помощь#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
Подпишитесь
Пушилин заявил, что хочет добиться снижения цен в ДНР до уровня Ростовской области
Сегодня, 13:17
В Ростовской области в ДТП погибли семилетний мальчик и женщина
Сегодня, 12:31
«С нами Бог»: донской священник в зоне СВО высказался о спецоперации
Сегодня, 14:14
Молодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег
Сегодня, 12:12
Бизнесвумен из Ростова все же заплатит фирме покойного Грачевского за «Ералаш»
Сегодня, 14:41