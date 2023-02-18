Волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
По словам волонтеров, доставлять гуманитарную помощь на территории, приближенные к линии соприкосновения огня, им приходилось часто.
«20 марта прошлого года Мариуполь тогда как раз наши войска захватили в кольцо и начали продвигаться. 18 марта был освобождён магазин „МЕТРО“, наши бойцы продвинулись примерно от него где-то на километр, не больше. И мы тогда с двадцатью машинами загрузили машину, проехали через условно освобождённую территорию», — вспоминает лектор.
Он добавляет, что гуманитарную помощь везли по лесным дорогам в сопровождении военных.
«Конечно, мы были в бронежилетах. Уже сейчас понимаем, что они вряд ли бы спасли, но тогда было внутреннее ощущение, что с бронежилетами все будет хорошо», - рассказал ведущий семинара.
В другой раз команда вынуждена была срочно завершить погрузку гуманитарной помощи из-за начала боя.
«Машина разворачивается, а потом в новостях буквально через семь минут после нашего отъезда говорят, что минометки закрыли площадку», - вспоминает спикер.
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