Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Происшествие случилось 15 февраля на улице Юбилейной. В одной из квартир 32-летний фигурант поссорился со знакомым, что привело к драке.
Подозреваемый избил табуретом потерпевшего, из-за чего он скончался. Нападавшего задержали и заключили под стражу.
Мужчина признал вину, сейчас проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
До этого в Ростовской области другой мужчина в пьяной ссоре ударил ножом в сердце знакомого. Пострадавший погиб от полученного ранения.