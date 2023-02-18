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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Житель в Ростовской области табуретом убил 40-летнего знакомого

18 февраля 2023, 10:28
Фото: 1mi
В Ростовской области задержали местного жителя, который убил своего знакомого в поселке Овощном, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось 15 февраля на улице Юбилейной. В одной из квартир 32-летний фигурант поссорился со знакомым, что привело к драке. 

Подозреваемый избил табуретом потерпевшего, из-за чего он скончался. Нападавшего задержали и заключили под стражу. 

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Мужчина признал вину, сейчас проводятся следственные действия. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии. 

До этого в Ростовской области другой мужчина в пьяной ссоре ударил ножом в сердце знакомого. Пострадавший погиб от полученного ранения.

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