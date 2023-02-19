Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Telegram-канал «Че по Ростову?» в субботу, 18 февраля, сообщил, что донские силовики начали поиски неизвестного диверсанта, который подкинул в КамАЗ полиции боевые осколочные гранаты.
По предварительной информации, КамАЗ МВД возвращался в Ростовскую область после поездки в Луганск, и во время досмотра на таможенном посту «Донецк» пограничники нашли в салоне грузовика сумку с четырьмя осколочными гранатами РГД-5.
Водитель КамАЗа сразу сообщил, что не знает, откуда появились боеприпасы, после чего в отношении неизвестного диверсанта возбудили дело по признакам незаконного приобретения и передачи оружия. Сейчас преступник, по данным издания, находится в розыске.
Пока никакой информации об инциденте от официальных органов власти не поступало, данные уточняются.
Напомним, в прошлом году Крымский мост подорвали с помощью грузовика. Тогда во время взрыва погибли три человека.