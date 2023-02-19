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Published Сегодня, 16:44

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Итоги недели: в Ростове растут зарплаты, пока местные жители травятся правильной едой

19 февраля 2023, 16:44
Фото: pxhere.com

В Ростове растут зарплаты, пока местные жители травятся рационами правильной еды

В Ростове выросла средняя зарплата населения, тем временем власти заявили об отмене первенства Европы по гребле, а число пострадавших от наборов еды правильного питания Good Food превысило сто человек.

Рост зарплаты

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что по итогам 2022 года средняя зарплата в городе увеличилась на 11% и сейчас составляет примерно 48,5 тысяч рублей.

В прошлом году средняя оплата труда была значительно меньше — 43,9 тысячи рублей.

Также глава администрации сообщил о снижении уровня безработицы практически в два раза. Сейчас она равняется 0,3%.

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Отмена первенства по гребле

На портале правовой информации появились сведения об упразднении властями Ростовской области комитета по подготовке и проведению первенства Европы по гребному спорту. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Василий Голубев.

В обязанности комитета входила организация в Ростове первенства Европы по гребному спорту в 2023 году. Однако мероприятие было решено отменить.

Ростов подал заявку на проведение первенства по гребле еще в 2018 году. Изначально спортивное мероприятие должно было пройти в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования не состоялись.

Следующее первенство пройдет в Германии через год.

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Массовое отравление правильной едой

В Ростове число отравившихся наборами правильного питания компании Good Food превысило сто человек. Все они госпитализированы в ЦГБ с симптомами сальмонеллеза.

По факту массового отравления возбуждены административное и уголовное дела. В офисе компании прошли обыски, оттуда изъята документация и компьютерная техника. К делу также приобщены результаты лабораторных исследований Роспотребнадзора. Цех по производству еды Good Food, по решению Советского районного суда, закрыт на три месяца.

Дело приобрело масштабный общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о ходе и результатах расследования массового отравления.

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