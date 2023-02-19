Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По информации синоптиков Ростовского гидрометцентра, воскресенье, 19 февраля, встретит дончанам мокрым снегом, ливнями и гололедицей.
Ночью и утром в различных муниципалитетах на дорогах будет возникать густой туман и ледяная корка, а потому водителям следует строго соблюдать скоростной режим, соответствующий ПДД и погодным условиям, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями.
Кроме того, в течение дня скорость ветра будет меняться до 20 метров в секунду, что создает угрозу падения деревьев и других ненадежно закрепленных конструкций. Температура воздуха составит от -9 до +2 градусов ночью и до +5 градусов в светлое время суток.
Ранее в Ростовской области с дороги унесло иномарку, пострадали три пассажира, включая несовершеннолетнего.