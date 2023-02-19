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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

МЧС предупреждает жителей Ростовской области о штормовом ветре и ливне 19 февраля

19 февраля 2023, 09:42
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области 19 февраля ожидается мокрый снег, штормовой ветер и ледяные ливни, об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
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Погода

По информации синоптиков Ростовского гидрометцентра, воскресенье, 19 февраля, встретит дончанам мокрым снегом, ливнями и гололедицей.

Ночью и утром в различных муниципалитетах на дорогах будет возникать густой туман и ледяная корка, а потому водителям следует строго соблюдать скоростной режим, соответствующий ПДД и погодным условиям, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями.

В Ростове синоптики прогнозируют мокрый снег и туман 19 февраля
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Кроме того, в течение дня скорость ветра будет меняться до 20 метров в секунду, что создает угрозу падения деревьев и других ненадежно закрепленных конструкций. Температура воздуха составит от -9 до +2 градусов ночью и до +5 градусов в светлое время суток.

Ранее в Ростовской области с дороги унесло иномарку, пострадали три пассажира, включая несовершеннолетнего.

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