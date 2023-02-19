Кроме того, в течение дня скорость ветра будет меняться до 20 метров в секунду, что создает угрозу падения деревьев и других ненадежно закрепленных конструкций. Температура воздуха составит от -9 до +2 градусов ночью и до +5 градусов в светлое время суток.