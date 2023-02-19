Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В пятницу, 17 февраля, жесткая драка произошла в торговом центре «Орбита» на Королева, 10/4 в Ростове. Некий мужчина на кулаках решил выяснить отношения с сотрудниками охраны. Позже он ранил оппонентов из травматического пистолета «Оса» и оперативно скрылся с места преступления.
Где сейчас находится мужчина, неизвестно. Официальных подробностей об инциденте от МВД не поступало.
В соцсетях ростовчане заявили, что шокированы и напуганы происшествием. «Ого, вот так зайдешь в магазин вечерком, а там стреляют», — пишут они в соцсетях.
Ранее пассажиры в Ростове подрались с водителем такси из-за 100 рублей.