В пятницу, 17 февраля, жесткая драка произошла в торговом центре «Орбита» на Королева, 10/4 в Ростове. Некий мужчина на кулаках решил выяснить отношения с сотрудниками охраны. Позже он ранил оппонентов из травматического пистолета «Оса» и оперативно скрылся с места преступления.