rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ «Орбита» в Ростове-на-Дону

19 февраля 2023, 12:35
Фото: 1MI
Драка с применением травматического оружия напугала ростовчан в ТЦ «Орбита», сообщается в соцсетях.

В пятницу, 17 февраля, жесткая драка произошла в торговом центре «Орбита» на Королева, 10/4 в Ростове. Некий мужчина на кулаках решил выяснить отношения с сотрудниками охраны. Позже он ранил оппонентов из травматического пистолета «Оса» и оперативно скрылся с места преступления.

Где сейчас находится мужчина, неизвестно. Официальных подробностей об инциденте от МВД не поступало.

Продавец наркотиков спровоцировал массовую драку на Чкаловском в Ростове
Узнать подробнее

В соцсетях ростовчане заявили, что шокированы и напуганы происшествием. «Ого, вот так зайдешь в магазин вечерком, а там стреляют», — пишут они в соцсетях.

Ранее пассажиры в Ростове подрались с водителем такси из-за 100 рублей.

Читайте также:
Пассажиры подрались с водителем такси из-за 100 рублейЖитель в Ростовской области табуретом убил 40-летнего знакомого«Прыгали на голове»: троих батайчан госпитализировали после нападения подростков
#Алина Заярная#Происшествие#Преступность#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Диверсанта, подбросившего в КамАЗ полиции гранаты, ищут в Ростовской области
Сегодня, 10:41
В центре Ростова дорожников застали за укладкой асфальта поверх снега
Сегодня, 10:40
МЧС предупреждает жителей Ростовской области о штормовом ветре и ливне 19 февраля
Сегодня, 09:42
В Ростовской области из-за короткого замыкания проводки в пожаре погибла женщина
Сегодня, 08:34
Шеренга ведер и вздутые потолки: в Ростове 5 дней течет крыша в доме на Чкаловском
Сегодня, 06:46
«А для людей закрыли»: жителей Таганрога возмутило строительство собачьего приюта
Сегодня, 05:36