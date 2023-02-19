Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Общероссийский народный фронт в рамках акции «Все для Победы» собрал более пяти миллиардов рублей. Деньги пошли на закупку подарков для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.
РИА «Новости» сообщают, что в воскресенье, 19 февраля, десятки машин с гуманитарным грузом отправились из Ростова-на-Дону на фронт. Точкой отправки послужила площадь напротив стадиона «Ростов Арена».
Напомним, около недели назад гуманитарную помощь в виде амуниции и продуктов в зону СВО отвозил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне спецоперации.