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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

Подарки для военных на пять миллиардов рублей отправили из Ростова в зону СВО

19 февраля 2023, 13:16
Фото: 1MI
Из Ростова в зону СВО отправили подарки для российских военных, сообщают СМИ.

Общероссийский народный фронт в рамках акции «Все для Победы» собрал более пяти миллиардов рублей. Деньги пошли на закупку подарков для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

В Ростове объяснили, как отправлять гуманитарную помощь в зону СВО
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РИА «Новости» сообщают, что в воскресенье, 19 февраля, десятки машин с гуманитарным грузом отправились из Ростова-на-Дону на фронт. Точкой отправки послужила площадь напротив стадиона «Ростов Арена».

Напомним, около недели назад гуманитарную помощь в виде амуниции и продуктов в зону СВО отвозил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне спецоперации.

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