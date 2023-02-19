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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

«Ростовпассажиртранс» закупит шины для автобусов на 30 миллионов рублей

19 февраля 2023, 15:14
Фото: 1MI
Ростовский перевозчик «Ростовпассажиртранс» ищет подрядчика для приобретения пневматических шин для автобусов за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Компания «Ростовпассажиртранс» ищет поставщика пневматических шин для городских автобусов и троллейбусов. Заказ перевозчик оценил в 30 миллионов рублей.

В документах, прилагаемых к закупке, уточняется, что шины должны соответствовать определенным техническим характеристикам, к ним должны идти специальные документы.

Поставлять шины будет необходимо по мере потребности заказчика с даты подписания договора до 31 декабря 2023 года.

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Уточняется, что участниками конкурса могут быть только представитель малого и среднего бизнеса.

Поставщик шин станет известен 27 февраля.

Напомним, в Ростове выберут новых перевозчиков для муниципальных маршрутов в 2023 году.

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