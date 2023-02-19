Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Компания «Ростовпассажиртранс» ищет поставщика пневматических шин для городских автобусов и троллейбусов. Заказ перевозчик оценил в 30 миллионов рублей.
В документах, прилагаемых к закупке, уточняется, что шины должны соответствовать определенным техническим характеристикам, к ним должны идти специальные документы.
Поставлять шины будет необходимо по мере потребности заказчика с даты подписания договора до 31 декабря 2023 года.
Уточняется, что участниками конкурса могут быть только представитель малого и среднего бизнеса.
Поставщик шин станет известен 27 февраля.
Напомним, в Ростове выберут новых перевозчиков для муниципальных маршрутов в 2023 году.