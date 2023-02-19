Поставлять шины будет необходимо по мере потребности заказчика с даты подписания договора до 31 декабря 2023 года.

В документах, прилагаемых к закупке, уточняется, что шины должны соответствовать определенным техническим характеристикам, к ним должны идти специальные документы.

Компания «Ростовпассажиртранс» ищет поставщика пневматических шин для городских автобусов и троллейбусов. Заказ перевозчик оценил в 30 миллионов рублей.

Общественный транспорт в Ростовской области: как и почему он дорожает

Напомним , в Ростове выберут новых перевозчиков для муниципальных маршрутов в 2023 году.

Уточняется, что участниками конкурса могут быть только представитель малого и среднего бизнеса.

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