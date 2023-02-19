Однако времени на свободе те не теряли и продолжали вести свою преступную деятельность. С сентября по ноябрь 2022 года участники ОПГ ежедневно по несколько раз пересекали таможенный пункт в Адлере и закупались там алкоголем якобы для личных целей. Затем спиртное вывозилось на склад преступников в Ростовской области.