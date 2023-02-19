Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Ростовские таможенники выявили преступную сеть по закупке и реализации безакцизного алкоголя из магазинов DUTY FREE. В незаконной деятельности подозреваются два местных жителя.
Дело в том, что еще в сентябре 2022 года таможенники ловили мужчин на незаконной реализации спиртных напитков из магазинов DUTY FREE. Тогда по месту их жительства были изъяты 1233 единицы безакцизной продукции, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.
Однако времени на свободе те не теряли и продолжали вести свою преступную деятельность. С сентября по ноябрь 2022 года участники ОПГ ежедневно по несколько раз пересекали таможенный пункт в Адлере и закупались там алкоголем якобы для личных целей. Затем спиртное вывозилось на склад преступников в Ростовской области.
Однако мужчины снова были пойманы. Во время обысков у них нашли еще 600 единиц безакцизного алкоголя на сумму более 900 тысяч рублей.
Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся допросы и другие следственные действия.
Ранее в Ростовской области нашли склад с импортным табаком и алкоголем на 30 миллионов рублей.