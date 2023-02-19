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Ростовские таможенники рассекретели сеть по закупке и продаже безакцизного алкоголя

19 февраля 2023, 15:11
Фото: 1MI
Ростовские таможенники выявили преступную группировку, промышлявшую закупкой и реализацией безакцизного алкоголя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ростовские таможенники выявили преступную сеть по закупке и реализации безакцизного алкоголя из магазинов DUTY FREE. В незаконной деятельности подозреваются два местных жителя.

Дело в том, что еще в сентябре 2022 года таможенники ловили мужчин на незаконной реализации спиртных напитков из магазинов DUTY FREE. Тогда по месту их жительства были изъяты 1233 единицы безакцизной продукции, а в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

Однако времени на свободе те не теряли и продолжали вести свою преступную деятельность. С сентября по ноябрь 2022 года участники ОПГ ежедневно по несколько раз пересекали таможенный пункт в Адлере и закупались там алкоголем якобы для личных целей. Затем спиртное вывозилось на склад преступников в Ростовской области.

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Однако мужчины снова были пойманы. Во время обысков у них нашли еще 600 единиц безакцизного алкоголя на сумму более 900 тысяч рублей.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся допросы и другие следственные действия.

Ранее в Ростовской области нашли склад с импортным табаком и алкоголем на 30 миллионов рублей.

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