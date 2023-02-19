Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай обратил внимание, что Россия находится сейчас в «крайне остром моменте» своей истории. По этой причине народный избранник надеется, что речь президента будет «не столько про судьбоносные высказывания, сколько про судьбоносные решения».