Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
21 февраля президент России Владимир Путин выступит с обращением Федеральному собранию. Об основных тезисах выступления, пока не сообщается. Однако политики и депутаты высказывают свои версии главных тем, которые затронет глава государства.
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай обратил внимание, что Россия находится сейчас в «крайне остром моменте» своей истории. По этой причине народный избранник надеется, что речь президента будет «не столько про судьбоносные высказывания, сколько про судьбоносные решения».
Ранее ростовский политолог Дмитрий Амбросимов сделал прогноз, как изменится СВО после 21 февраля. Эксперт допустил, что на эту дату может быть назначено масштабное наступление российских войск.