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В компании предупредили, что с 1 марта на железнодорожных путях будут вести ремонтные работа, а потому 1-3, 7, 9, 14–16 марта 2023 года электрички на маршрутах «Ростов Главный — Таганрог» будут ходить по временному расписанию.
Так электричка №6074 будет отправляться из Ростова в Таганрог в 06.42 мск, прибудет к станции Ростов-Западный к 7.02-03 мск, после к Морской — к 08.10, а к станции в Таганроге — к 08.47 мск.
№6520 будет отправляться из Ростова Главный в 08.36 мск со сдвигом в 40 минут в обычному расписанию, а прибудет в Таганрог в 10.07 мск.
№ 6091 будет отправляться из Таганрога в Ростов в 10.22 мск, на 14 минут позже по отношению к обычному расписанию, а в Ростов прибудет к 12.04 мск (+23 минуты к обычному расписанию).
№ 6076 из Ростова в Таганрог будет отъезжать в 08.36 мск, а прибудет в 10.47 мск.
№ 6079 из Таганрога в Ростов будет отправляться в 11.01 мск, а приедет в Ростов в 12.47 мск.
Ранняя электричка № 6501 будет выезжать из Таганрога в 06.14 мск, чтобы приехать в Ростов к 07.55.
Пригородный поезд № 6504 отправится из Ростова в 11.31 мск и приедет в Таганрог в 13.08.
«Поезда следуют со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов», — сказано в сообщении компании.
Узнать точное расписание прибытия электричек на остановки можно по ссылке.
Ранее на маршруте электричек «Ростов-Таганрог» добавили новую остановку.