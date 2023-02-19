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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Село в Курской области трижды за утро было обстреляно со стороны Украины

19 февраля 2023, 11:44
Фото: 1MI
Село Горналь в Курской области попало под массированный обстрел ВСУ, пишут «Новые известия».

Приграничное село Горналь в Суджанском районе Курской области подверглось массированному обстрелу 19 февраля. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Роман Старовойт.

Только утром произошло три обстрела. Всего зафиксировано девять прилетов.

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О пострадавших не сообщается. Однако известно о повреждениях в трех домах. Там выбиты стекла, посечена кровля и фасад. Губернатор региона пообещал оказать местным жителям всю необходимую помощь.

Ранее волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО.

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#Виктория Прутковская#Спецоперация#Обстрелы
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