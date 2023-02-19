Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Приграничное село Горналь в Суджанском районе Курской области подверглось массированному обстрелу 19 февраля. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Роман Старовойт.
Только утром произошло три обстрела. Всего зафиксировано девять прилетов.
О пострадавших не сообщается. Однако известно о повреждениях в трех домах. Там выбиты стекла, посечена кровля и фасад. Губернатор региона пообещал оказать местным жителям всю необходимую помощь.
Ранее волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО.