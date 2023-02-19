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Шеренга ведер и вздутые потолки: в Ростове 5 дней течет крыша в доме на Чкаловском

19 февраля 2023, 06:46
Фото: vk.com/etorostovnadonu

В Ростове жильцы многоквартирного дома пятые сутки борются с протекающей крышей

В Ростове жильцы дома в Днепровском переулке пятые сутки слышат весеннюю капель в коридоре из-за протекающей крыши, об этом они рассказали в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье, 19 февраля, в сообществе «Это Ростов» местная жительница поделилась фото и видео потопа, заливающего дом на Днепровского, 115 потоками воды. На кадрах запечатлены три шеренги из контейнеров и ведер, в которые с потолка стекает вода. За пять дней потолок вздулся, отошла штукатурка, а на участке мокрых стен уже стали намечаться пятна плесени.

«Уже 5 дней течёт крыша, соответственно, весь общий коридор сплошная лужа, за два часа полная вся тара, которая стоит. Обратились в нашу управляющую компанию „Коммунальщик Дона“, результат — только бездействие», — рассказала собственница жилья, добавив, что жильцы обратились в ГИС ЖКХ с жалобой. Однако и на шестой день никто не пришел.

«Эта волокита как бы не до весны. Хотят, чтобы проводка загорелась. Так скоро и восьмой этаж затопит. За что деньги платим?! Привет из 174 квартиры!», — написала под фото и видео другая горожанка.

«Главное, своевременная оплата жилья», — заметили комментаторы, посоветовав жильцам обратиться в жилищную инспекцию и прокуратуру.

Что стало причиной задержки в помощи потребителям со стороны УК «Коммунальщик Дона» пока неизвестно.

Ранее в Новочеркасске дебошир затопил шесть этажей под своей квартирой.

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