В воскресенье, 19 февраля, в сообществе «Это Ростов» местная жительница поделилась фото и видео потопа, заливающего дом на Днепровского, 115 потоками воды. На кадрах запечатлены три шеренги из контейнеров и ведер, в которые с потолка стекает вода. За пять дней потолок вздулся, отошла штукатурка, а на участке мокрых стен уже стали намечаться пятна плесени.