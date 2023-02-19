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Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Снегопады и морозы до -11 градусов продолжат мучить ростовчан на следующей неделе

19 февраля 2023, 17:37
Фото: 1MI
Новая рабочая неделя начнется в Ростове со снегопадов и морозов, сообщили синоптики.
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Погода

Снегопады и морозы не собираются оставлять Ростов-на-Дону. В понедельник, 20 февраля, температура воздуха в городе днем составит -2 градуса, а ночью — -4. Скорость ветра составит четыре километра в час. Утром и вечером будет идти снег.

Во вторник, 21 февраля, снег будет чередоваться с дождем. В городе ненадолго потеплеет — днем до +3 градусов, а ночью — +1 градуса.

Однако уже в среду морозы укрепятся. Столбики термометров днем опустятся до -2, а ночью — -11 градусов. Снегопад не прекратится и будет идти в течение всего дня.

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Изменения в погоде стоит ждать только с середины недели. Тогда снегопады прекратятся, однако температура воздуха все равно будет оставаться в пределах -1 — -7 градусов.

Ранее жителям в Ростовской области рассказали, когда прекратятся дожди в феврале.

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