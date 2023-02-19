Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Снегопады и морозы не собираются оставлять Ростов-на-Дону. В понедельник, 20 февраля, температура воздуха в городе днем составит -2 градуса, а ночью — -4. Скорость ветра составит четыре километра в час. Утром и вечером будет идти снег.
Во вторник, 21 февраля, снег будет чередоваться с дождем. В городе ненадолго потеплеет — днем до +3 градусов, а ночью — +1 градуса.
Однако уже в среду морозы укрепятся. Столбики термометров днем опустятся до -2, а ночью — -11 градусов. Снегопад не прекратится и будет идти в течение всего дня.
Изменения в погоде стоит ждать только с середины недели. Тогда снегопады прекратятся, однако температура воздуха все равно будет оставаться в пределах -1 — -7 градусов.
Ранее жителям в Ростовской области рассказали, когда прекратятся дожди в феврале.