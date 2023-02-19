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«А для людей закрыли»: жителей Таганрога возмутило строительство собачьего приюта

19 февраля 2023, 05:36
Фото: pxhere.com

В Таганроге жителей возмутило строительство собачьего приюта за 57 миллионов рублей

В Таганроге местные жители не поддержали инициативу по строительству приюта для бродячих животных за 57 миллионов рублей, комментарии появились в сети «ВКонтакте».

Напомним, в пятницу, 17 февраля, стало известно, что власти Таганрога собираются потратить 57 миллионов рублей на строительство собачьего приюта. Питомник собираются строить в два этапа, которые подразумевают строительство главного здания с кабинетом ветеринара и необходимыми коммуникациями, а также строительство подстанции, вольеров и складских помещений.

Однако такие траты возмутили жителей Таганрога, которые заметили, что у города есть более значимые проблемы — это бездомные люди на улицах, а также проблемы с водоснабжением.

«Для людей приют при этом закрыли», — заметили таганрожцы, добавив, что 57 миллионов рублей вполне хватило бы на то, чтобы обеспечить жильем несколько человек без определенного места жительства.

«Администрация города Таганрога, может вы окажете содействие тем, кто действительно сейчас тянет всех бездомных на себе? За 57 миллионов можно построить приют на 6500 собак», — обратились к властям комментаторы.

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«В третьем этапе бурение скважин для обеспечения питомцев минеральными водами и кабинет массажа», — пошутил один из местных жителей.

«Лучше бы порядок с водой в городе навели. Деньги девать городу некуда, только на собачек и фонтан», — заметили недовольные горожане.

Однако нашлись и те, кто порадовались подобной инициативе.

«Дай Бог. Главное, чтоб нормальный был, а не на отвали», — сказала другая местная жительница.

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