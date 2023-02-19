ГТРК "Грозный" поделился видеообращением девушек, которые сообщили, что теперь они будут посещать занятия в той одежде, что от них требует медицинский и учебный дресс-код, однако их внешний облик также не будет нарушать предписаний их веры, а значит, что все студентки-мусульманки продолжат носить хиджабы.