Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Напомним, в январе в Новочеркасске разгорелся настоящий скандал из-за отчисления из местного медицинского колледжа студенток-мусульманок, которые носили на учебу хиджабы. Свое решение руководство колледжа мотивировало тем, что девушки не соблюдали требования дресс-кода в части ношения спецодежды.
Однако позже девушек было решено восстановить после достижения договоренности сторон, и уже трое из пяти студенток получили возможность вернуться к занятиям.
ГТРК "Грозный" поделился видеообращением девушек, которые сообщили, что теперь они будут посещать занятия в той одежде, что от них требует медицинский и учебный дресс-код, однако их внешний облик также не будет нарушать предписаний их веры, а значит, что все студентки-мусульманки продолжат носить хиджабы.