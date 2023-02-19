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В Новочеркасске медколледж восстановил студенток в хиджабах

19 февраля 2023, 07:16
Фото: ГТРК Грозный
В Новочеркасске студентки, отчисленные из-за хиджабов, вернулись к учебе в медколледже.

Напомним, в январе в Новочеркасске разгорелся настоящий скандал из-за отчисления из местного медицинского колледжа студенток-мусульманок, которые носили на учебу хиджабы. Свое решение руководство колледжа мотивировало тем, что девушки не соблюдали требования дресс-кода в части ношения спецодежды.

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Однако позже девушек было решено восстановить после достижения договоренности сторон, и уже трое из пяти студенток получили возможность вернуться к занятиям.

ГТРК "Грозный" поделился видеообращением девушек, которые сообщили, что теперь они будут посещать занятия в той одежде, что от них требует медицинский и учебный дресс-код, однако их внешний облик также не будет нарушать предписаний их веры, а значит, что все студентки-мусульманки продолжат носить хиджабы.

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