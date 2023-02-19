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Published Сегодня, 16:42

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Updated Сегодня, 16:44

В Ростове 40 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме

19 февраля 2023, 16:42
Фото: 1MI
Из многоэтажки в Ростове пришлось эвакуировать 40 человек для ликвидации пожара, рассказали в МЧС России по региону.
Сюжет
Пожар

Вечером 19 февраля пожар вспыхнул в 9-этажном доме на проспекте Коммунистическом, 114. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы.

Для сохранения жизни людей и удобства тушения пожара было принято решение о частичной эвакуации. Из дома вывели порядка 40 человек.

Позже выяснилось, что возгорание появилось в одной из квартир многоэтажки и успело охватить лишь три квадратных метра.

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Сообщается, что пострадавших в пожаре нет. Сейчас устанавливаются причины происшествия.

Ранее жарка шашлыков на балконе многоэтажки в Азове завершилась вызовом спасателей.

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