Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
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Updated Сегодня, 16:44
Вечером 19 февраля пожар вспыхнул в 9-этажном доме на проспекте Коммунистическом, 114. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы.
Для сохранения жизни людей и удобства тушения пожара было принято решение о частичной эвакуации. Из дома вывели порядка 40 человек.
Позже выяснилось, что возгорание появилось в одной из квартир многоэтажки и успело охватить лишь три квадратных метра.
Сообщается, что пострадавших в пожаре нет. Сейчас устанавливаются причины происшествия.
Ранее жарка шашлыков на балконе многоэтажки в Азове завершилась вызовом спасателей.