В Ростовской области запланирована масштабная проверка систем экстренного оповещения населения. В Таганроге она состоится 22 февраля в 11.20 мск. В городе оценят работу средств оповещения с включением громкоговорителей. Электросирены же в этот день срабатывать не будут.