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В Ростове и Таганроге проверят системы оповещения населения

19 февраля 2023, 16:30
Фото: 1MI
Работу сирен экстренного оповещения населения проверят в Ростове и Таганроге, сообщили власти.

В Ростовской области запланирована масштабная проверка систем экстренного оповещения населения. В Таганроге она состоится 22 февраля в 11.20 мск. В городе оценят работу средств оповещения с включением громкоговорителей. Электросирены же в этот день срабатывать не будут.

1 марта учения пройдут во всех муниципалитетах Ростовской области. На них в обязательном порядке проверят и сирены экстренного оповещения.

Сирены экстренного оповещения включат в Ростовской области 1 марта
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Вторые столь масштабные учения запланированы на 4 октября этого года.

Ранее о проверке систем оповещения 1 марта сообщила администрация Батайска. Там уточнили, что с вместе с этим проведут учения, касающиеся реагирования на ЧС, связанных с паводком и подтоплением территорий.

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