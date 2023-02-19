Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В Ростовской области запланирована масштабная проверка систем экстренного оповещения населения. В Таганроге она состоится 22 февраля в 11.20 мск. В городе оценят работу средств оповещения с включением громкоговорителей. Электросирены же в этот день срабатывать не будут.
1 марта учения пройдут во всех муниципалитетах Ростовской области. На них в обязательном порядке проверят и сирены экстренного оповещения.
Вторые столь масштабные учения запланированы на 4 октября этого года.
Ранее о проверке систем оповещения 1 марта сообщила администрация Батайска. Там уточнили, что с вместе с этим проведут учения, касающиеся реагирования на ЧС, связанных с паводком и подтоплением территорий.