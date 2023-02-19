В Ростове на Западном планируют обустроить пешеходную зону и сквер

Глава администрации Железнодорожного района Ростова Андрей Косенко рассказал порталу Dоnnеws, что в настоящий момент в стадии разработки находится проект обустройства новой зоны отдыха рядом с Вертолетным полем. Речь идет об обустройстве сквера и пешеходной зоны на улице 3-ей Круговой рядом с родником «Гремучим».