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В Ростове на Западном планируют обустроить пешеходную зону и сквер

19 февраля 2023, 10:08
Фото: pxhere.com/
В Ростове администрация Железнодорожного ра йона поделилась планами по обустройству сквера и пешеходной зоны рядом с родником «Гремучим».

Глава администрации Железнодорожного района Ростова Андрей Косенко рассказал порталу Dоnnеws, что в настоящий момент в стадии разработки находится проект обустройства новой зоны отдыха рядом с Вертолетным полем. Речь идет об обустройстве сквера и пешеходной зоны на улице 3-ей Круговой рядом с родником «Гремучим».

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Глава районной администрации уточнил, что как только проект будет закончен, его собираются выдвинуть на всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. В случае победы это позволит получить областное финансирование.

Напомним, ранее стало известно, что часть запланированной развязки на Нагибина попадет на территорию сквера «Электроаппарат».

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