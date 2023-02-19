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В Ростове объяснили, как отправлять гуманитарную помощь в зону СВО

19 февраля 2023, 11:46
Фото: rostovgazeta.ru
С организацией гуманитарной помощи жителям территорий в зоне СВО связаны проблемы по организации доставки грузов и пересортировке наборов, об этом корреспонденту RоstovGazeta рассказали на общероссийском семинаре для команд региональных штабов #МЫВМЕСТЕ, который проходил в Ростове с 16 по 19 февраля

Как рассказали волонтеры, им приходится собирать несколько разных комплектов одних только гигиенических наборов.

«Только для одних детей необходимо три вида наборов. Тем более, что зачастую нет статистических данных, какое количество детей проживает на той или иной территории. Мы смотрели статистику рождаемости и предполагали сколько детей какого года может быть», - рассказал лектор.

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Кроме того, волонтеры собирают отличающиеся гигиенические наборы для мужчин и женщин. Однако эту проблему удалось решить: для оперативности сначала собирают базовые одинаковый наборы, а перед отдачей в некоторые из них добавляют средства женской гигиены.

«У нас сильно увеличился объем грузов, все продукты и средства гигиены приходят в 50-килограммовых мешках. А это все нужно привести в порядок и расфасовать перед тем, как отдать людям» - заметили волонтеры.

Волонтеры советуют отдельно складывать консервы, чистое белье и другие необходимые вещи. При этом лучше уточнить размеры коробки, поскольку они должны компактно уместиться и не повредиться во время перевозки.

Ранее RostovGazeta писала о том, что волонтеры в Ростове рассказали, как доставляют гумпомощь под обстрелами в зоне СВО

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#Анна Ивченко#Гуманитарная помощь#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
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