Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Напомним, накануне вечером в части районов Ростова прошли обильные дожди, а похолодание привело к образованию льда на проезжей части и тротуарах. Ради безопасности ростовчан предупреждаем, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия, а потому и автомобилистам, и пешеходам следует проявить осторожность на обледеневших дорогах.
Такая погода сохранится в течение всего дня, кроме того, периодически в Ростове будут идти мелкий дождь и мокрый снег, из-за чего на дорогах станет еще более скользко.
Напомним, что в начале рабочей недели власти Ростова-на-Дону поделились адресами травмпунктов на случай, если детям и взрослым пациентам потребуется помощь медработников.