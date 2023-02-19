Напомним, накануне вечером в части районов Ростова прошли обильные дожди, а похолодание привело к образованию льда на проезжей части и тротуарах. Ради безопасности ростовчан предупреждаем, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия, а потому и автомобилистам, и пешеходам следует проявить осторожность на обледеневших дорогах.