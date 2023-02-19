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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Ростове после ночного ливня улицы города сковало гололедом

19 февраля 2023, 06:18
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове жителей предупреждают о гололедице на дорогах после прошедшего ливня.

Напомним, накануне вечером в части районов Ростова прошли обильные дожди, а похолодание привело к образованию льда на проезжей части и тротуарах. Ради безопасности ростовчан предупреждаем, что в городе сохраняются неблагоприятные погодные условия, а потому и автомобилистам, и пешеходам следует проявить осторожность на обледеневших дорогах.

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Такая погода сохранится в течение всего дня, кроме того, периодически в Ростове будут идти мелкий дождь и мокрый снег, из-за чего на дорогах станет еще более скользко.

Напомним, что в начале рабочей недели власти Ростова-на-Дону поделились адресами травмпунктов на случай, если детям и взрослым пациентам потребуется помощь медработников.

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