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В субботу, 18 февраля, в 19.50 мск в Дубовском районе Ростовской области на 21-м километре трассы «Дубовское-Заветное» произошла авария с участием Renault Sandero.
По предварительной информации, 45-летняя женщина-водитель превысил скорость, из-за чего утратила контроль над автомобилем, слетела с дороги и въехала в дорожный знак.
В результате аварии пострадали трое пассажиров 53, 45 и 12 лет, которым потребовалась помощь медиков.
Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.
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