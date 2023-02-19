rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Ростовской области автомобиль съехал с трассы, пострадали три человека

19 февраля 2023, 07:48
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области автоледи превысила скорость, слетела с трассы и сбила дорожный знак, подробностями поделились в пресс-службе донской ГИБДД.
Сюжет
Дтп

В субботу, 18 февраля, в 19.50 мск в Дубовском районе Ростовской области на 21-м километре трассы «Дубовское-Заветное» произошла авария с участием Renault Sandero.

По предварительной информации, 45-летняя женщина-водитель превысил скорость, из-за чего утратила контроль над автомобилем, слетела с дороги и въехала в дорожный знак.

Три человека пострадали в аварии с Mercedes в Ростовской области утром 18 февраля
Узнать подробнее

В результате аварии пострадали трое пассажиров 53, 45 и 12 лет, которым потребовалась помощь медиков.

Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Ростове жителей предупредили об опасной гололедице на дорогах.

Читайте также:
В Ростовской области в ДТП погибли семилетний мальчик и женщинаВ Ростове водителей автобусов обвинили в игнорировании остановки после ДТП в 2020-мМорское ДТП привело к судебному разбирательству в Приморье
#Надежда Пустяк#Происшествие#Прогноз погоды#Дорога#Дтп#ДТП с подростком#Ростовская область#Дубовский район
Подпишитесь
В Новочеркасске медколледж восстановил студенток в хиджабах
Сегодня, 07:16
Украинские войска применили химическое оружие недалеко от границы Ростовской области
Вчера, 17:25
Шеренга ведер и вздутые потолки: в Ростове 5 дней течет крыша в доме на Чкаловском
Сегодня, 06:46
В Ростове после ночного ливня улицы города сковало гололедом
Сегодня, 06:18
«А для людей закрыли»: жителей Таганрога возмутило строительство собачьего приюта
Сегодня, 05:36
В Ростове начали инвентаризацию муниципального жилья в феврале 2023 года
Сегодня, 05:10