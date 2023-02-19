В ночь на субботу, 18 февраля, в 03.20 мск в селе Ивановка Неклиновского района Ростовской области произошел пожар в частном доме. Огонь охватил восемь квадратных метров, а на его ликвидацию потребовалось 30 минут. На вызов приехали семь пожарных и две единицы спецтехники.