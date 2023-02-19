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В Ростовской области из-за короткого замыкания проводки в пожаре погибла женщина

19 февраля 2023, 08:34
Фото: pxhere.com
В Неклиновском районе Ростовской области в пожаре погибла женщина и пострадал мужчина, подробностями происшествия поделились в пресс-службе МЧС региона.
Сюжет
Пожар

В ночь на субботу, 18 февраля, в 03.20 мск в селе Ивановка Неклиновского района Ростовской области произошел пожар в частном доме. Огонь охватил восемь квадратных метров, а на его ликвидацию потребовалось 30 минут. На вызов приехали семь пожарных и две единицы спецтехники.

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В пресс-службе сообщили, что жертвой пожара стала 45-летняя женщина, также пострадал 44-летний мужчина, получивший отравление продуктами горения.

«Причина — короткое замыкание электропроводки», — сказано в сообщении.

Ранее в Азове попытка приготовить шашлык на балконе многоэтажки закончилась вызовом пожарных бдительными соседями.

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