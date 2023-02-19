Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В ночь на субботу, 18 февраля, в 03.20 мск в селе Ивановка Неклиновского района Ростовской области произошел пожар в частном доме. Огонь охватил восемь квадратных метров, а на его ликвидацию потребовалось 30 минут. На вызов приехали семь пожарных и две единицы спецтехники.
В пресс-службе сообщили, что жертвой пожара стала 45-летняя женщина, также пострадал 44-летний мужчина, получивший отравление продуктами горения.
«Причина — короткое замыкание электропроводки», — сказано в сообщении.
Ранее в Азове попытка приготовить шашлык на балконе многоэтажки закончилась вызовом пожарных бдительными соседями.