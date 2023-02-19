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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В центре Ростова дорожников застали за укладкой асфальта поверх снега

19 февраля 2023, 10:40
Фото: 161.ru
В центре Ростова дорожные рабочие укладывали асфальт поверх выпавшего снега и подтаявших заполненных водой луж.

Портал 161.py поделился фото и видео перекрестка Крепостного переулка и улицы Пушкинской,  где в настоящий момент ведется дорожный ремонт. Один из очевидцев снял, как рабочие укладывают свежий асфальт сразу поверх заснеженной проезжей части, при этом снег под действием высокой температуры стремительно превращается в заполненные водой лужи.

В Ростове на Обсерваторной рабочие уложили асфальт прямо в лужи
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В издании сообщили, что уже в воскресенье, 19 февраля, они провели проверку отремонтированного участка и оценили качество дорожного ремонта как низкое. На некоторых участках дороги латки оказались совсем небольшими, на других красовались впадины, а некоторые ямы вовсе остались без внимания дорожных рабочих.

Почему ремонт дорог небрежно проводили при неблагоприятных погодных условиях пока неизвестно. Данные уточняются.

Ранее дорожные рабочие на Северном уложили асфальт прямо в февральские лужи.

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