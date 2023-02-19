В издании сообщили, что уже в воскресенье, 19 февраля, они провели проверку отремонтированного участка и оценили качество дорожного ремонта как низкое. На некоторых участках дороги латки оказались совсем небольшими, на других красовались впадины, а некоторые ямы вовсе остались без внимания дорожных рабочих.