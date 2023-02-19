Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Портал 161.py поделился фото и видео перекрестка Крепостного переулка и улицы Пушкинской, где в настоящий момент ведется дорожный ремонт. Один из очевидцев снял, как рабочие укладывают свежий асфальт сразу поверх заснеженной проезжей части, при этом снег под действием высокой температуры стремительно превращается в заполненные водой лужи.
В издании сообщили, что уже в воскресенье, 19 февраля, они провели проверку отремонтированного участка и оценили качество дорожного ремонта как низкое. На некоторых участках дороги латки оказались совсем небольшими, на других красовались впадины, а некоторые ямы вовсе остались без внимания дорожных рабочих.
Почему ремонт дорог небрежно проводили при неблагоприятных погодных условиях пока неизвестно. Данные уточняются.
Ранее дорожные рабочие на Северном уложили асфальт прямо в февральские лужи.