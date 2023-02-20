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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Аграриям хотят отдать лесополосы в Ростовской области

20 февраля 2023, 09:12
Фото: donland.ru
Аграриям хотят отдать лесополосы в Ростовской области
В Ростовской области рассматривается вопрос передачи сельхозтоваропроизводителям в аренду лесополос, чтобы их спасти, сообщили в Заксобрании региона.

Около 30 лет лесополосы находились в федеральной собственности, однако вопросы ухода за ними не были нормативно закреплены. В результате насаждения приходили в упадок, вымирали или неконтролируемо разрастались. 

После этого лесополосы отдали Ростовской области, чтобы контролировать их состояние. Но процесс оказался финансовоемким и длительным.

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Из-за этого аграрии самостоятельно стали высаживать деревья и ухаживать за имеющимися. Однако по закону они могут проводить работы только там, где лесополосы разрослись и оказались на их территории.

«Решить эту проблему поможет передача им в аренду лесополос. Уже подготовлен соответствующий законопроект», — сказано в сообщении.

В результате аграрии получат возможность содержать лесополосы.

Ранее в Ростовской области прокурора попросили вмешаться в вырубку деревьев.

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