Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Около 30 лет лесополосы находились в федеральной собственности, однако вопросы ухода за ними не были нормативно закреплены. В результате насаждения приходили в упадок, вымирали или неконтролируемо разрастались.
После этого лесополосы отдали Ростовской области, чтобы контролировать их состояние. Но процесс оказался финансовоемким и длительным.
Из-за этого аграрии самостоятельно стали высаживать деревья и ухаживать за имеющимися. Однако по закону они могут проводить работы только там, где лесополосы разрослись и оказались на их территории.
«Решить эту проблему поможет передача им в аренду лесополос. Уже подготовлен соответствующий законопроект», — сказано в сообщении.
В результате аграрии получат возможность содержать лесополосы.
Ранее в Ростовской области прокурора попросили вмешаться в вырубку деревьев.